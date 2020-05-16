الوادي الجديد تعيد تشغيل خط سيارات الأجرة بين الداخلة والخارجة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، عن بدء إعادة تشغيل خط سيارات الأجرة بين الداخلة والخارجة، اعتبارا من اليوم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتخفيض عدد الركاب بنسبة 50% في الرحلة.

وأضاف المحافظ، أنه تقرر استخدام موقف الأجرة بالخارجة لإنزال الركاب فى نهاية الرحلة ومنع نزولهم داخل أحياء المدينة وإخطار الجهات المختصة بقيام الرحلات ووجهتها لمراجعة أسماء المخالطين وذلك حفاظا على سلامة الركاب.

وكان محافظ الوادي الجديد قد قرر الشهر الماضي إيقاف حركة النقل الجماعي بمركز الداخلة وبين المراكز الأخرى بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بمركز الداخلة، كما قرر حصر سائقي سيارات الأجرة المتضررين من قرار إيقاف حركة النقل والبدء في توزيع مساعدات عينية وغذائية عليهم.