القصة الكاملة للرضيع العائد من الموت فى مطروح

لم يتجاوز عمره الـ 14 شهرا، وخلال لعبه في المنزل سقط في المياه دون أن يلحظ أهله، الذين اكتشفوا الواقعة بعد غياب الطفل عن الوعي وتوقفه عن التنفس، ليعتبروه في عداد الموتى، ولكن تدخل العناية الإلهية والمحاولات المستميتة من الأطباء والتي استمرت ساعات، أنقذت حياة الطفل.

القصة الكاملة لتجربة الطفل محمود حمدالله سعد المقيم مع أسرته فى منطقة وادى الرمل، بمحافظة مطروح، تنشرها "الوطن"، خلال السطور التالية.

البداية عندما انطلق الطفل "محمود" زاحفا خلف أمه المشغولة في أعمال البيت في أرجاء المنزل، وهي تراقبه بين حين وآخر، مطمئنة أنه في البيت معها.

يزحف الطفل الذي لم يتجاوز عمره الـ 14 شهرا، ببطء حتى يصل إلى الحمام وينزل تدريجيا فى حوض ملئ بالماء ويغرق به ويستقر جسده الصغير داخل الحوض.

فجآه تبحث الأم عن صغيرها فى غرف البيت دون جدوى، تخرج للشارع وتعود تبحث ولا تجده، تنظر فى الأركان الصغيرة وأسفل الأشياء المرتفعة فى البيت ولا تراه، حتى وصلت للحمام لتجد صغيرها داخل حوض الماء لا يتحرك لا يتلهف عليها مثل العادة، لا بكاء ولا ابتسامات، جسده في حالة سكون تام، الصمت يخيم على الأم الذاهلة من الصدمة، مضت الثوانى كالسنين، حتى قامت بإخراج رضيعها وهرولت تجاه الباب تنادي على الأب والعم والخال لإغاثتها.

جاملين الطفل الرضيع الذي توقفت أنفاسه، لنتقلوا بسرعة لمستشفى مطروح العام، لتولى الحالة أطباء قسم الأطفال، الذين رأوا أن حياة الطفل عندهم أغلى من حياتهم، وبدى الطفل أنه فارق الحياه، بلا حركة، والصوت هو إما صراخ من الأم والأب، وإما من الأطباء المنقذين، فيما كان الطفل فى غيبوبة تامة، تشنجات شديدة، زرقة بالوجه لا تنفس، ونبض ضعيف جدا.

بدأ التدخل السريع على الفور من الأطباء، بداية من قبلة الحياة للطفل حتى وضعه على أجهزه التنفس، وبعد 4 ساعات من الجهد المتواصل، والصراع بين الموت والحياة، تتدخل العناية الإلهية رأفة بالأهل وعدم خذلان للأطباء وتحدث المعجزة، ليبدأ الطفل في الحركة، ورويدا رويدا تتحسن حالته.

وفى اليوم التالى بدأت تعود الحياة الطبيعية للطفل، ويتعافى تدريجيا، بعد يوم شاق فى العناية المركزة وجهد مستمر لأطباء وتمريض قسم الأطفال، باشراف الدكتور الذهبى أحمد رئيس قسم الأطفال بمستشفى مطروح العام، الذى كان يتابع مع الطاقم الطبي حاة الرضيع منذ دخوله.