لمحاربة النباشين.. الدقهلية تنشر صناديق قمامة هيدروليكية بشوارعها

بدأت محافظة الدقهلية اليوم، في توزيع صناديق قمامة مغلقة "ضد النباشين"، في محاولة للسيطرة على ظاهرة "النباشين"، وانتشار القمامة في الشوارع بجوار الصناديق.

وتفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، أول 17 صندوقا يتم تنفيذها في حي شرق المنصورة، كأول صناديق هيدروليكية يتم فتحها وغلقها بواسطة جرار زراعي.

وقال الدكتور أيمن مختار، "إننا نعاني من النباشين، ووصلنا إلى تكنيك وفكرة لصندوق يستوعب 3.5 طن من القمامة، بفتحات عميقة ولا يستطيع النباشون الدخول إليها، والفتح هيدروليكي بواسطة جرار زراعي، وهذا لا يتوفر مع النباشين، ومن يستطيع القيام به الوحدة المحلية، وبالتالي القمامة يكون متحفظ عليها داخل الصندوق، حتى نقلها إلى المقلب العمومي، وهي فكرة نقلل بها النبش، وانتشار القمامة حول الصناديق".

وأضاف "مختار"، لـ "الوطن"، "لدينا خطة طموحة أن نتوسع بتلك الصناديق على مراحل في كافة مراكز المحافظة، وبدأنا في حي شرق المنصورة والمنطقة المركزية وهي ثابتة ومتنقلة، وذلك في إطار تطوير منظومة النظافة".

ووجه المحافظ رئيس الحي بالبدء في توزيع الصناديق على الشوارع اليوم، وتبلغ سعة الحاوية 3.5 متر مكعب من القمامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والعميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد وائل الشربيني، مدير شرطة المرافق، والمهندس عبدالحميد المصري مدير مديرية الطرق، والمحاسب محمد البسيوني رئيس حي شرق.