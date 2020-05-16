 الخطوات والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة تركيب الأسانسير

يسعى سكان العمارات الشاهقة لتركيب مصعد بالعمارة، بحثًا عن الراحة بدلًا من صعود السلالم، ويتطلب تركيب "أسانسير" إجراءات ومستندات للحصول على الرخصة تستعرضها "الوطن" وفق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة كالتالي:

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تركيب مصعد

- صورة من ترخيص البناء

- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة بالشركة.

- صورة بطاقة قيد.

- ملف من المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

- نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

- مقايسة تتضمن الأعمال.

- توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة الوكالة.

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة تركيب مصعد

والإجراءات المطلوبة للحصول على الرخصة هي:

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- سداد رسم معاينة.

- بعد إجراء المعاينة تعتمد التأشيؤة برفض الطلب في حالة المخالفة أو القبول وتحديد الرسوم.

- سداد الرسوم والحصول على الرخصة.