ضبط 165 طن أعلاف ومواد تموينية مجهولة المصدر بالإسماعيلية

نجحت مباحث التموين بالإسماعيلية، من ضبط 165 طن أعلاف ومواد تموينية مجهولة المصدر، داخل أحد المصانع غير المرخصة وأحد المخازن بالمدينة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد ولاء رضوان مديرمباحث التموين بمديرية أمن الإسماعيلية، يفيد بضبط 143 طن أعلاف مجهولة المصدرومغشوشة ومقلدة وغير مسجلة بوزارة الزراعة، داخل مصنع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

كما تم ضبط 22 طن مواد وسلع تموينية مجهولة المصدر، داخل مخزن بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، وبعد تقنين الإجراءات تم التحفظ على المضبوطات وتشميع المصنع والمخزن محل الواقعة وتحرير محضر للعرض على النيابة للتحقيق.