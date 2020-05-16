حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات إزالة التعديات خلال فترة حظر التجوال، مشددا على التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث جرى تنفيذ 3 قرارات بإزالة التعديات.

من جانبها أكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، استمرار التصدي للبناء على الأرض الزراعية بقرية تيدا، حيث جرى إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة قيراط بزمام منشأة علي.