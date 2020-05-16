برنامج تدريبي "عن بعد" للعاملين في المراكز التكنولوجية بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، عن تنفيذ برنامج تدريبي عن بعد برعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، يشارك به العاملون بجميع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة على مدار 3 أيام.

وقالت المهندسة سحر سامي، المشرفة على اللجنة العليا للمتابعة والإشراف على المراكز التكنولوجية بالدقهلية، إنه تم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون والتنسيق مع مديري ومسئولي مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضافت "سامي"، في تصريح صحفي، أن هذا هو أول برنامج تدريبي يتم تنفيذه "عن بعد"، وضم جميع مسئولي مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومهندسي ومسئولي ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وأعضاء لجنة الإشراف على المراكز بنطاق المحافظة.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي، تضمن شرح التحديثات الجديدة والخاصة بتفعيل إيصال السداد وحافظة التوريد المميكنة وكذا الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى التوجه إلى المقرات الحكومية المعنية، مؤكدة أن البرنامج تنفيذا لتوجهات وزارة المالية التى تستهدف تحديث أنظمة التعامل مع المواطنين.

وأشاد الحاضرون والمشاركون بفكرة التدريب عن بعد وتنفيذها المتميز والذى كان من نتيجته تحقيق استفادة كبيرة من الموضوعات التى تناولها البرنامج التدريبي.

شارك فى الحضور العميد إيهاب ناجية، والعميد سامح زكريا، المهندس محمد عبدالمنعم، ممثلون عن مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة سحر سامي المشرفة على لجنة المراكز التكنولوجية، وماهر أبو المجد مدير الدعم والتقييم باللجنة العليا للإشراف على المراكز التكنولوجية.