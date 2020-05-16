أوراق ذوي الاحتياجات للحصول على وحدات الإسكان بالإعلان الـ13

أعلنت وزارة الإسكان، عن طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، بـ10 محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، مطروح، والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم تتكون من 3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترا. ولمعرفة أسعار الوحدات من هنــا.

وتقدم وزارة الإسكان، مميزات لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الطرح، حيث تتاح لهم الفرصة للتقديم بمفردهم من يوم وذلك من يوم 7 يونيو لذوي الاحتياجات الخاصة حتى 14 يونيو، منعا للتزاحم لدفع مقدم الحجز والحصول على كراسة الشروط، بينما تفتح الباب بعدها لجميع المواطنين ومعهم ذوي الاحتياجات للتقديم حتى 4 يوليو المقبل، كما يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على 5% من إجمالى عدد وحدات المشروع، وبذلك يكون لهم الأحقية فى الحصول على الوحدات المناسبة لهم، في الأدوار الأرضية.

أهم الأوراق المطلوبة من ذوي الاحتياجات للحصول على وحدة سكنية في الطرح الجديد:

- من أهمها تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر فى عام 2020.