توريد 168 ألف طن قمح في الدقهلية خلال شهر

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، توريد نحو 168 ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة وذلك خلال 31 يوما، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الجاري.

وقال محافظ الدقهلية، إنه يستهدف تسلم 225 ألف طن، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدانا.

وأشار إلى أن المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الأقماح، تستوعب ما يزيد على 300 ألف طن.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع استقبلت 168124 طن قمح، منذ بدء التوريد.