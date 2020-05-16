جمعة: قارون ابن عم سيدنا موسى.. والمصريون اعتقدوا يوسف آخر الأنبياء

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قارون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه الكريم كان من قوم موسى فبغى عليه.

وأضاف خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن قارون في التفاسير جاء أنه كان ابن عم موسى وهذا هو الأرجح، وقيل أنه عمه، لافتا إلى أن سيدنا موسى وهو في مصر كان يدعو بني إسرائيل ويفهمهم ويعلمهم، لأنهم لم يكن لديهم نصيب للتعلم ولا إدراك ما عليه شريعة الله.

وتابع أنه كان شائعا عند بني إسرائيل والمصريين أن عقيدة سيدنا يوسف هي الأخيرة وهو آخر الأنبياء، واستند عليها فرعون في إنكار نبوة سيدنا موسى.