من جيل هنيدي حتى أبطال "مسرح مصر".. الزعيم صانع نجومية المواهب الشابة

أضحك جمهورة حتى البكاء من البهجة، وترك أدوارًا خالدة، تتخللها جمل فكاهية شهيرة جعلت جمهوره يتقمص الشخصيات التي يجسّده حد التوحد معها، ليصبح الفنان عادل إمام، صاحب تاريخ فني كبير من أعمال الكوميديا والتراجيديا، متربعًا على عرش الفن المصري.

واليوم تحل ذكرى ميلاد "الزعيم" الـ80، أسعد خلالهما الملايين، وجاب فنه العالم كله، من سينما ودرما ومسرح، حتى أضحى "أيقونة فنية" فريدة، إضافة إلى مساعدته للأجيال التالية ليجعل منهم منافسين له في المستقبل.

دعم عادل إمام للمواهب بدأ بجيل الفنان حمد هنيدي، والذي كان أحد اوائل هذا الجيل الذي استقطبه الزعيم ليؤدي دور كوميدي في فيلم "بخيت وعديلة"، ليحقق نجاحا كبيرًا ينطلق بعده نحو طريق النجومية والبطولة.

كما قدم الفنان الكوميدي الراحل علاء ولي الدين، من خلال فيلم "بخسيت وعديلة" و"رسالة إلى الوالي"، و"المنسي"، فيما أتاح الفرصة للفنان أشرف عبدالباقي في دور العسكري بفيلم "الإرهاب والكباب"، و"بوبوس"، كما شارك الفنان أحمد آدم في فيلم "النوم في العسل"، بينما شارك الفنان "طلعت زكريا معه في فيلم "التجربة الدنماركية".

بعد أن أصبح جيل "هنيدي" نجومًا يؤدي كلًا منهم أدوار بطولة، اتجه للجيل الذي يليه من النجوم، ليصعد على كتفيه أحد أهم الفنانين في الوقت الحالي، ومنهم كوكبة نجوم فيلم "التجربة الدنماركية"، وهم مجدي كامل، وتامر هجرس، وحسين التهامي، وخالد سرحان، ومن قبله "أمير الظلام" بمشاركة تامر عبدالمنعم وخالد سرحان.

وجاء فيلم "مرجان أحمد مرجان" ليدفع الزعيم بجيل جديد، أبطاله هم أحمد صلاح السعدني، وشريف سلامة، وأحمد مكي، وبسمة، ثم بعد ذلك دعم من خلال مسلسله "فرقة ناجي عطالله" الفنان عمرو رمزي، ونضال الشافعي، قبل أن يصبحوا نجومًا ويتجه الزعيم لممارسة هوايته في دعم جيل آخر من المواهب.

نجوم "مسرح مصر" الذين لمع نجمهم من خلال المسرح، سعى عادل إمام لدعمهم بمشاركتهم في أعماله، حيث شارك الفنان علي ربيع في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، قبل أن يشاركه حمدي الميرغني رمضان الحالي في مسلسل "فلانتينو".