منعا للحوادث.. إغلاق 3 طرق صحراوية بالأقصر لسوء الأحوال الجوية

أغلقت إدارة مرور الأقصر، 3 طرق صحراوية جديدة بسبب سوء الأحوال الجوية، ومنعًا لوقوع الحوادث، ومنها طريق الأقصر- قنا، والصحراوي الغربي، والأقصر- طيبة، وسط انتشار الخدمات المرورية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود رياح محملة بالأتربة.

وشنت إدارة مرور الأقصر حملات مكثفة على الطرق السريعة، للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، مع تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

وتعرضت محافظة الأقصر، عصر اليوم، لعاصفة ترابية شديدة، مصحوبة بسحب كثيفة في مناطق عدة بالمحافظة.

فيما أعلنت إدارة الكوارث بالمحافظة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة موجة الطقس المتقلب.

وقال محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، إنه جرى إخطار رؤساء المدن وجميع الأجهزة المختصة برفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبًا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية، ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.