أسامة الشيخ عن عمله في الإنتاج: درست بمعهد السينما ودبلومة إعلام

قال المهندس أسامة الشيخ إنه يؤمن أنه لا ثقافة بدون إعلام ولا إعلام بدون ثقافة.

وأضاف خلال لقائه مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه درس هندسة الاتصالات بجامعة القاهرة وأنه اختار التعيين في وزارة الإعلام وعمل في الهندسة الإذاعية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وتابع: "أدركت من بدري إني ناقصني حاجة إن أنا ناقل مش مسؤول عن المحتوى وماليش دعوة باللي فيها، وأنا كنت مهتم بالسينما وأنا طالب في الجامعة وكنت عضو جمعية الفيلم ونادي السينما، والسينما كانت صعبة على أيامنا وحبيت إني أفهم المهنة دي واللي الهندسة بتخدمها".

وأوضح الشيخ أنه درس دبلومة في الإعلام ودرس في معهد السينما، وتبقى له المشروع ليتخرج من معهد السينما، وظل يعمل لمدة 10 سنوات كمهندس فقط دون تدخل في المحتوى.