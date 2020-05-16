إصابتهما خطيرة.. سقوط عاملين من عمارة تحت الإنشاء في الدقهلية

أصيب عاملان بإصابات خطيرة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر سقوطهما من سقالة بالدور الخامس، أثناء عملهما في المحارة لمبنى تحت الإنشاء بقرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط عاملي محارة من الدور الخامس بعمارة تحت الإنشاء بقرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة.

وانتقلت سيارة الإسعاف وضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كل من وليد محمد فرج، وعبدالله عبدالمحسن، مبيضان محارة.

وبالفحص، أكد شهود العيان أن العاملين سقطا من الدور الخامس بعقار تحت الإنشاء بالقرية، وأصيب أحدهما بفقدان للوعي، والثاني سقط على سيخ حديد والذي أستقر في جانبه، ونُقل المصابان للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.