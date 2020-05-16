عاطل وشقيقته يقطعان يد سائق طالبهما بسداد 30 ألف جنيه بالبحيرة

أقدم عاطل وشقيقته "ربة منزل"، بمركز إيتاي البارود بالبحيرة، على قطع يد سائق، قبل انطلاق مدفع الإفطار بلحظات، بعدما تربصا له أثناء عودته من العمل، وقاما بالتعدي عليه بساطور وسكين وقطعا يده، انتقامًا منه لمطالبته للأول بسداد باقي ثمن سيارة باعها له ويقدر بمبلغ 30 ألف جنيه، ونُقل المجني عليه فى حالة سيئة لمستشفى طنطا الجامعي.

وباشرت نيابة إيتاي البارود برئاسة المستشار أسامة فودة التحقيق بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور.

وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من أهالي قرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود، يفيد قيام عنتر فاروق سعد الدين 27 سنة "عاطل"، وشقيقته سميرة "25 سنة "ربة منزل، بالتعدي على السيد نبوي علي "43 سنة"، سائق، بالأسلحة البيضاء، وسقوطه غارقًا فى دمائه وسط المارة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين قيام المتهمين بقطع يد المجني عليه.

وكشفت تحريات المباحث بإشراف اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، قيام المجني عليه بسابقة بيع سيارة للمتهم الأول، وأثناء مطالبته له بباقي الثمن، تربص له وشقيقته وقاما بالشروع في قتله، وإحداث إصابته المذكورة.

وألقى الضباط القبض على المتهمين، وحُرر المحضر رقم 14131 / 2020 جنح إيتاي البارود، وبالعرض على النيابة أمر المستشار أسامة فودة رئيس النيابة، بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.