الصحة الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا في الخليل ترفع الحصيلة إلى 555

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب ثلاثيني من قرية "بيت أولا" بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية كان يعمل في أراضي الـ48.

وصرحت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طواقم الطب الوقائي تجري حالياً عملية حصر لمخالطي المصاب، والذي عاد قبل 3 أيام من داخل أراضي الـ48، ولم يلتزم بالحجر المنزلي وإجراءات السلامة والوقاية.

وأشارت إلى أن دائرة مخالطة المصاب واسعة، مناشدة جمهور المواطنين بالالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والالتزام بالحجر المنزلي للعمال، لحماية عائلاتهم وأبناء شعبهم والحيلولة دون انتشار الفيروس.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 555 إصابة، وعدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة إلى 106 حالات، بينها 61 في مدينة القدس، و41 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و4 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).