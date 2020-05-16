قرية بمركز إسنا تقرر إغلاق المقابر والأضرحة في أيام العيد

قال المهندس محمد عشرى، رئيس قرية النمسا بإسنا، إنه من العادات والتقاليد المتعارف عليها بالقرية هى زيارة المقابر والأضرحة في الأعياد، لافتًا إلى اتخاذهم قرار بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لغلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والأضرحة خلال فترة الأعياد.

وأضاف عشري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنهم يهدفون إلى منع المواطنين من الزيارة التى يترتب علها تجمعات كبرى، حفاظا على أرواح المواطنين فى ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عشري أنه تم الاجتماع بكبار عائلات القرية والعمد من أجل توعية المواطنين وتعريفهم بخطورة المرحلة، والأسباب التى من أجلها تم غلق المقابر والأضرحة، موضحا أنه سيتم تشكيل لجان شبابية ستتمركز بمحيط المقابر والأضرحة أيام العيد لتوعية المواطنين.