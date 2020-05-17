3 مشاريع في الدقهلية تغير وجه المحافظة.. والمحافظ: سنترك بصمة لأهلها

تسابق محافظة الدقهلية بقيادة المحافظ الدكتور أيمن مختار، الزمن من أجل إنهاء 3 مشاريع استثمارية تغير في مضمونها شكل المنصورة خلال الفترة القادمة، ولتكون بصمة حقيقية يلمسها المواطنين خلال 10 أيام.

وأكد المحافظ أننا نعمل من أجل أن نترك بصمة لأهل الدقهلية، ولا يكون وجودنا بها مجرد أيام أو تكليف تقضيه فقط.

نقل موقف الدراسات

بدأت المحافظة خطتها لتنقل موقف الدراسات، وكان البداية بنقل 112 كشك من الشارع، وإعادة تسويته لرصفه، وإزالة كافة الإشغالات الموجودة به بعد سنوات معاناة طويلة، ولم يتمكن أحد من نقل الموقف أو إصلاح حال الشارع.

وبالتوازي مع المشروع بدأت المحافظة في اختيار مكان بديل للموقف ليكون مؤقتا لحين عمل المشروع الأكبر في المحافظة وهو "موقف الدقهلية العمومي" علي أرض الأوقاف في منطقة سندوب.

صناديق قمامة ضد النبش

بصناديق مرتفعة وتعمل هيدروليكيا بدأت المحافظة في مشروع للحفاظ علي القمامة بداخل الصناديق، والتي تستوعب 3.5 طن من القمامة، ولعمقها الكبير لا يستطيع النباشون في الدخول إليه أو قلبها في الشوارع كما يحدث حاليا، وبدأت المحافظة في تطبيق التجربة من حي شرق المنصورة لتنطلق بعدها إلي باقي مراكز ومدن المحافظة.

وتبذل المحافظة جهودا كبيرة من أجل النهوض بملف النظافة من خلال البدء في إنشاء أكبر مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في منطقة سندوب ونقل جبل القمامة بها والذين من المقرر الانتهاء منهما خلال 6 شهور

ممشي المنصورة

خلال شهر واحد فقط سيتغير شكر ترعة المنصورية من أمام مدينة المنصورة، فقط تم إعادة رصف الشارع المار عليها ليكون في اتجاهين، وتم عمل ممشى على الترعة ليكون متنفس لأهل المنطقة، وتم تصميمه بشكل جمالي بحيث يكون متنزه للأهالي ، وعمل سور خارجي للمشي ليكون أمان للمواطنين بعيدا عن السيارات.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه من المخطط في الفترة القادمة أن يتم عمل ممشي مصر لأهل المنصورة علي نهر النيل ليكون متنفس لهم ، وجاري اتخاذ الإجراءات التنفيذية للبدء في تنفيذه.