المستشفيات الجامعية: إصابات الطواقم الطبية بكورونا ضريبة ندفعها

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، إنه من الطبيعي إصابة الفرق الطبية جراء تعاملهم مع مصابي فيروس كورونا، خاصة بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الإصابة في الفيروس تتجاوز الـ3 أشخاص من مصاب واحد: "هناك إصابات بين الطواقم الطبية والأطباء والتمريض، وهو جزء من الضريبة اللي بيدفعها الجيش الأبيض للحفاظ على صحة المواطنين".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك جهودًا مبذولة للحفاظ على صحة المصريين، وجهود أخرى مبذولة للحفاظ على صحة الطواقم الطبية، وهي ضريبة يدفعها الطاقم الطبي عن طيب خاطر في كافة الدول.

وأوضح أنه مع تطور سبل القضاء على فيروس كورونا بات المتبع هو التأكيد على الالتزام بالواقيات الشخصية، وعدم إغلاق المكان الذي ثبت وجود إصابات عديده بداخله حتى لا يؤثر على طبيعة العمل الطبي: "بقى فيه أساليب أكثر للوقاية ليس من ضمنها الإغلاق أو إيقاف العمل".

وأكد أن هناك نقص في أعداد الأطباء والتمريض بالمنظومة الصحية المصرية، وهناك جهود يتم بذلها بشكل أكبر لعدم إصابة الطواقم الطبية، وفي حال الإصابة يتم إيقافهم عن العمل ويتلقوا العلاج: "حتى الآن لم نصل لعلاج، ولكننا نتخذ بروتوكولات علاجيه".