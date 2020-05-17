نائب مدير العزل الصحي بأبوخليفة: نسطر ملحمة للانتصار على كورونا

قال الدكتور محمد رضا نائب مدير مستشفى العزل الصحي بأبوخليفة، إن هناك عددا من الحالات التي أنهت الرعاية الطبية الخاصة بها بشكل كامل، ونسب العلاج بالمستشفى مُرضية، وأفضل بكثير من مستشفيات أخرى حول العالم.

وأضاف "رضا"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كافة الأطباء يتعاملون مع بعضهم البعض على كونهم مصابين لالتزام بالإجراءات الطبية المطبقة، لعدم انتشار الفيروس في ما بينهم، موضحا أنه وحتى الآن لم تسجل حالة إصابة واحدة بين الأطباء العاملين بالعزل، ويسعون جميعهم جاهدين لإنهاء فيروس كورونا وتسجيل ملحمة وطنية يفوز فيها الأطباء على ذلك الفيروس.