جوائز تصل لـ30 ألف جنيه.. تفاصيل مسابقة "المشهد الأول"

حرصت وزارة الشباب والرياضة، منذ اللحظة الأولى لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومنها الحظر المنزلي، منع التجمعات، ودعم الفئات الصغيرة في السن، من خلال المسابقات ذات الجوائز المادية، وكان آخرها مسابقة "المشهد الأول".

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، تفاصيل المسابقة، قيمة الجوائز، والفكرة التي تدور حولها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

فكرة مسابقة المشهد الأول

تدور المسابقة حول تجهيز مشهد كامل من تأليف المتسابق أو مأخوذ من رواية أو عمل سينمائي أو درامي أو مسرحي.

شروط المسابقة

ـ سن الإشتراك من 18 - 40 عامًا.

ـ تسجيل فيديو في مدة لا تقل عن دقيقة ولا تزيد على 3 دقائق.

ـ مراعاة وضوح الصورة والصوت في الڤيديو، وإن وجدت موسيقى تصويرية مسجلة (تراك) لا تؤثر على وضوح الصوت.

ـ عدم اشتراك العمل في أي مسابقة أخرى ولم يسبق عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل

ـ يمكن الاستعانة بأشخاص آخرين في الفيديو إذا تطلب المشهد.

لجنة تحكيم المسابقة

- الدكتورة غادة جبارة.

- المخرج سعد هنداوي.

معايير التحكيم

ـ الأداء التمثيلي.

ـ الفكرة واختيار المشهد ورؤية المتسابق.

جوائز المسابقة

المركز الأول : 30 ألف جنيه.

المركز الثاني: 20 ألف جنيه.

المركز الثالث: 10 آلاف جنيه.

ـ إتاحة الفرصة للمركز الأول للتمثيل في العمل الفني المقبل للمخرج الكبير سعد هنداوي.

موعد المسابقة

ـ استقبال الأعمال بدءا من يوم الاثنين 18 مايو وحتى 28 مايو على الموقع الإلكتروني

https://aka.egytalents.com

نظام المسابقة يقسم للمراحل الآتية:

- استقبال فيديوهات المتسابقين.

- فرز لجنة التحكيم للأعمال واختيار أفضل 20 مشهد وتقييمها.. لا يمثل 50٪ من النتيجة النهائية.

- تصويت جمهور (فيسبوك وإنستجرام) للمتسابقين المتأهلين للمرحلة النهائية، يمثل الـ50٪ الأخرى من النتيجة.

- إعلان أسماء الفائزين.