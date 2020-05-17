عادل إمام وكرة القدم.. خارج الشاشة معلقا وفي السينما لاعبا

تواجد بحسه الفكاهي داخل ملعب كرة القدم، سواء على الشاشة أو خارجها، شارك الفنان عادل إمام الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ80، في عدد من الفعاليات أو الأعمال المرتبطة بكرة القدم.

مواقف عديدة جمع الفنان عادل إمام مع كرة القدم، سواء داخل الأعمال الفنية أو خارجها، ففي عام 2000، شارك في اعتزال نجم نادي الزمالك السابق أشرف قاسم، وشهدت المباراة الاحتفالية مشاركة عدد من نجوم كرة القدم والفن أبرزهم، الحكم الدولي جمال الغندور والدولي الكويتي السابق جاسم الهويدي بجانب الراحل المصري وأسطورة التدريب المصرية محمود الجوهري.

قام الزعيم، بموقف طريف، إذ أخرج كارت أحمر وطرد الحكم المونديالي السابق ورئيس لجنة الحكام المصرية الحالية جمال الغندور في موقف لاقى إعجاب الحاضرين في المباراة بشكل كبير.

لم تكن هذه أولى مواقف "إمام"، مع كرة القدم خارج الفن، ظهر في فيديو نادر من قناة "ماسبيرو"، لتجمع فنانين كبار فى إحدى الساحات للعب مباراة كرة قدم بمشاركة كل من يسرا، ليلى علوى، لبلبة، المخرج عبدالعزيز، مدير التصوير سعيد الشيمى، المذيع أحمد سمير، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هاني لاشين والمذيع إمام عمر وعدد آخر من الفنانين والعاملين بالوسط الفنى.

المفاجأة هو وجود الزعيم عادل إمام خارج الملعب للتعليق على المباراة، ولم يخل تعليقه من المداعبة والكوميديا على زملائه من الفنانين، كما أظهر الفيديو وجود النجمة نادية لطفى لمشاهدة المباراة والتشجيع، كما كان هناك عدد كبير من النجوم ولكن لم يكشف الفيديو عن وجودهم.

كذلك قدم شخصية لاعب كرة القدم في أكثر من عمل فني فيلم "رجل فقد عقله" مع الفنان الراحل فريد شوقى، وسهير رمزى وكريمة مختار وإكرامى وجسد فى الفيلم شخصية زكى أو زيزو، لاعب الأهلي، والذي يضحى بنفسه حفاظا على أسرته حيث تزوج الفتاة التي يحبها والده لمنعه من الزواج منها وهدم الأسرة، وحرصًا على استقرار المنزل ويتخلى عن خطيبته كامليا.

وفى فيلم "الحريف" قدم عادل إمام شخصية فارس، الذى يعمل بمصنع أحذية ويقيم بغرفةٍ على سطح أحد المنازل برفقة زوجته دلال وابنه الصغير، ومارس كرة القدم كهواية مفضلة له، لكنها الكرة "الشراب" فى الشوارع والساحات الشعبية مقابل المراهنات، وبعد مشاكل أزمات يعمل في معرض سيارات ويستمر فارس أيضًا في لعب الكرة (الشراب) ولكن تلك المرة بدون مراهنات.

وفى فيلم "الشياطين والكورة" قدم دور عكاشة لاعب الكرة، صديق حسن يوسف، والذى يساعده للزواج من الفتاة التى يحبها، بعد معارضة والدها الزواج منه بسبب تشجيعه للفريق المنافس للثنائى.

وفي فيلم "أمير الظلام" عام 2002، ظهر عادل إمام مديرا فنيا لفريق المكفوفين أثناء مباراة كرة الجرس.

وفي فيلم "مرجان أحمد مرجان" عام 2007، شارك الفنان عادل إمام في لعب كرة القدم مع فريق الجامعة الذي التحق به خلال أحداث الفيلم.