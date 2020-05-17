لم يسجل أي إصابات.. إجراءات اتبعها "فرنساوي طنطا" للوقاية من كورونا

منذ ظهور جائحة كورونا، وعملت الدولة والمنشآت والمؤسسات بصفة عامة والطبية بصفة خاصة على تنفيذ العديد من الإجراءات للحد من تداعيات وانتشار فيروس كورونا، والحفاظ على الموظفين والعاملين بها وأيضا المواطنين والمرضى المترددين عليها، ومن بين تلك المنشآت الطبية مستشفى الفرنساوي بطنطا، أو طنطا التعليمي، التابع لجامعة طنطا، وبسبب تلك الإجراءات تمكن من الحفاظ على استمرار تقديم الخدمة للآلاف من المرضى المترددين عليه يوميا والعمل بكامل طاقته دون أن يسجل حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا.

هناك 5 خطوات أو إجراءات نفذها مستشفى الفرنساوي بطنطا، وفقا لما أعلن عنه الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى، حفظت الطواقم الطبية من أي إصابة بفيروس كورونا، ومكن المستشفى من إجراء 270 عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار وخارجها والاستمرار في خطة الجامعة لإنهاء قوائم الانتظار واستمرار تقديم الخدمات العلاجية للمرضى المترددين على المستشفى بشكل يومي، وعدم تأجيل أو تأخير أي عملية جراحية لأي مريض رغم ظروف كورونا وما يشهده العالم وخاصة في المجال الطبي.

وعن تلك الإجراءات أو الخطوات الوقائية أشار مدير مستشفى الفرنساوي بطنطا، إلى أن إدارة المستشفى عملت على تواجد بوابة تعقيم ذاتية في مدخل المستشفى، وإنشاء غرفة فرز هدفها التأكد من التاريخ المرضي لكل مريض بالمستشفى، والتأكد من عدم مخالطة المريض لأي حالات مشتبه فيها، والخطوة الثالثة تتضمن توقيع الكشف الطبي على المرضى قبل دخولهم المستشفى، والإجراء الرابع توفير أجهزة قياس درجات الحرارة وتكليف ممرضات في الفترة الصباحية وموظفين في الفترة المسائية بالوقوف في جميع مداخل ومخارج المستشفى والكشف على المرضى والمواطنين المترددين على المستشفى، والخطوة الخامسة التي قامت بها إدارة المستشفى توفير كافة مستلزمات التعقيم والملابس الوقائية والعازلة.

هذه الإجراءات الاحترازية، كانت كفيلة بحماية المستشفى والطواقم الطبية به والعاملين والمرضى من فيروس كورونا، وعدم ظهور أو تسجيل أي حالة مصابة منذ ظهور تلك الجائحة في مصر، وتقديم المستشفى كافة الخدمات الطبية والعمليات الجراحية دون تأخير أو تأجيل.

مستشفى الفرنساوي بطنطا، صرح طبي عملاق، وضع حجر تأسيسه في 1982 الدكتور فؤاد محي الدين، رئيس وزراء مصر الأسبق، والمستشفى ممول من البرتوكول المالي الفرنسي المبرم عام 1978، وتم تصميم المستشفى على شكل حرفي " T.H " ، اختصارا لـ " Tanta Hospital" ، على مساحة 15 فدانا، بسعة 1000 سرير، و15 غرفة عمليات و22 غرفة تحضير مرضى، وغرفتين عناية مركزة بهما 22 سريرا، وغرفة إفاقة بها 20 سريرا، و13 غرفة إشاعة و14 عيادة خارجية و23 معملا و10 مدرجات تعليمية، و9 مصاعد، وغرفة غسيل كلوي سعة 9 أسرة، ومبنى المستشفى مكون من 6 طوابق و13 منطقة ومهبط طائرات "الإسعاف الطائر"، بتكلفة تخطت الـ 2 مليار جنيه، وتم افتتاح المستشفى في منتصف أكتوبر 2014 من قبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت، كمرحلة أولى بطاقة استيعابية 450 سريرا، ويخدم المستشفى نحو 20 مليون نسمة في محافظات الوجه البحري.