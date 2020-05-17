أبوبكر لطلاب الثانوية: صوتكم مسموع والشكاوى واصلة لأعلى مستوى بالدولة

كشف الإعلامي خالد أبو بكر، عن عدد من رسائل طلاب الثانوية العامة بشأن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، لافتاً إلى أنه تحدث هاتفيا مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وتناول شكاوى الطلاب وامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف أبو بكر، خلال حواره ببرنامجه "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الوزير أكد على ضرورة الحفاظ على صحة الطلاب، أن مضمون معظم رسائل الطلاب التي تلقاها عبر برنامجه تتحدث عن تأجيل الامتحانات خوفا من فيروس كورونا، مؤكداً: "صوتكم مسموع وكل الشكاوى واصلة لأعلى مستوى فى الدولة، وهذه معلومة مؤكدة".

وتابع "من حق الطلاب أن يتحدثوا، وأوعى تكون فاكر إن كلامك ورسائلك مش واصلة عند رئيس الحكومة، لا واصلة وشغله كدا، وبيقعد اجتماعات بـ 4 ساعات عشان يجاوب على أسئلتك، والإجابة ستكون اليوم الأحد فى مؤتمر صحفى على لسان رئيس مجلس الوزراء".

واستكمل، "كلامكم حق ولكن لازم يكون فيه امتحانات لا يمكن حرمان الطلاب من الامتحانات، يجب تقييمهم وأتوقع أن تكون هناك حلول مبتكرة وعدد من الحلول والاقتراحات المطمئنة، وللأمانة وجدت وعلى مستوى رئاسة مجلس الوزراء اهتمام كبير بهذا الملف، صوتكم هيوصل وسننقل رسائلكم، وطارق شوقى آخر أمل في إنقاذ العملية التعليمية".