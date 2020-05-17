"الوطنية للطرق": لو عاوزين نلم فلوس كنا وفرنا الـ2 مليار بتوع السويس

قال اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، إنه يجرى العمل على تدشين كارتة طريق السويس منذ نحو 3 أشهر.

وأضاف أنور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "الناس عارفة كويس إن هيبقى في بوابة، الطريق ده لصالح الناس، لأنه كان منهار، واتعمل حارات مخصصة لعربيات لوري عشان العربيات الملاكي تبقى في أمان".

وتابع: "السواقين بيبقوا شايلين حمولات عالية جدا وبيعرضوا المواطنين للخطر، وكان الأولى إننا نعمله قبل الإسكندرية، لكن الرئيس السيسي قرر إننا نعمل الطريق ده".

وواصل: "في مجموعة بتقول ليه الطريق مش منور، مفيش دول في العالم بتنور الطرق بين المدن، هي بتطور المداخل بس، لكن إحنا بننور عشان أمن الأسر، والطريق تكلفته أكثر من ملياري جنيه".

وأردف: "عملنا الطريق عشان نلم فلوس؟ طب من باب أولى نوفر الـ2 مليار، هوجع دماغي ليه؟".