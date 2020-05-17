أديب يسرد قصة نادرة مع الزعيم أثناء عرض مسرحيته وسط تهديدات المتطرفين

سرد الإعلامي عمرو أديب، موقفا جمعه بالفنان القدير عادل إمام، في بداية عمله بمجال الصحافة، موضحًا أنه في عام 1988 وكان وقتها أديب قد تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم صحافة، ويعمل في مجلة روز اليوسف، وجاء له رئيس تحرير المجلة وقتها وطلب منها مهمة صحفية ، وكانت أولى مهمة تُوكل له في المجلة، مؤكدًا أن تلك المهمة كانت متمثلة في مصاحبة الفنان عادل إمام إلى أسيوط حيث قدم مسرحية "الواد سيد الشغال" هناك.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر" ، أن هناك فرقة مسرحية في أسيوط اعتدت عليها الجماعات الإسلامية المتطرفة وقاموا بتحطيم المسرح الخاص بهم، فأعلن وقتها عادل إمام تقديم مسرحيته من أسيوط، "مسرحيات عادل إمام كانت بتقعد حوالي 10 – 15 سنة، وكان يأتي لها مشاهدين من كل الدول العربية"، موضحًا أنه استقل القطار مع إمام في طريقة إلى اسيوط، وكان للزعيم مواقف سياسية واجتماعية محترمة للغاية.

وتابع :" كنت واقف وراه ، وطالع يرفع إيده للناس من العربية قولتله انزل، كنا خايفين لحد يضربه بالرصاص ولا حاجة، لأنه هو اللي رايح للمتطرفين برجليه، وبصراحة بقى المتطرفين في هذا الوقت مكنوش يتوصوا ، وكان دمهم خفيف أوي، المسرحية تم عرضها في قصر ثقافة أسيوط، وكنا راكبين في القطار والطريق طويل والداخلية المصرية كانت تؤمن الطريق بصعوبة شديدة".

وواصل: "نزلنا في أسيوط في فندق اسمه بدر، أحنا كلنا وكل أعضاء المسرحية بما فيهم الراحل مصطفى متولي ورجاء الجداوي، وكلنا كان عندنا إحساس إن عادل إمام في أي لحظة ممكن يغتال وهو على المسرح وممكن أي حاجة تحصله وكلنا كنا في رعب، وهو الوحيد اللي مكنش خايف".