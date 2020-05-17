ضبط 242 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

حرر رجال إدارة المرور بأسوان، اليوم، 242 مخالفة مرورية متنوعة بدوائر مراكز المحافظة خلال حملات مرورية مكبرة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، تم ضبط 242 مخالفة مرورية متنوعة علي النحو التالي، "في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطي مخدر حشيش.

كما تم ضبط 3 توك توك بدون ترخيص، تحرير 36 مخالفة تجاوز حد السرعة، التصالح الفوري في42 مخالفة، تحرير 73 مخالفة غرامة ونش، وتحرير 84 مخالفة متنوعة.