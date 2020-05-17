سقوط صاحب مصنع ووالده نصبا على 8 مواطنين في 12 مليون جنيه بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من القبض على صاحب مصنع نحاس ووالده وشقيقته في القناطر الخيرية لقيامهم بالنصب على مجموعه من الأشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت بنحو 12 مليون جنيه بقصد تشغيلها في تجارة النحاس والخردة والبلاستيك مقابل دفع أرباح شهريه إلا أن المتهمين تقاعسوا عن دفع تلك الأرباح وتم ضبط اثنين منهم وجارى ضبط الباقي.

تلقى المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية بلاغا من 8 أشخاص يفيد تضررهم من المدعوة "م.ا.م " 28 سنة ووالدها "ا.م" ونجله "م.ا"، صاحب مصنع لسحب أسلاك النحاس وتجارة الخردة لقيامهم بالتحصل منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالي 12 مليون جنيه بقصد توظيفها وتشغيلها في تجارة النحاس والخردة مقابل دفع أرباح شهرية إلا أن المتهمين توقفوا عن دفع هذه الأرباح منذ 4 أشهر بحجة ركود السوق وعندما توجه المتضررون لمطالبتهم برد المبالغ قام المتهمون بالتهرب منهم.

وتوصلت التحريات إلى أن المبلغون عقدوا جلسات تراضى عرفيه معهم أكثر من مرة في محاولة للوصول إلى طريقة للسداد إلا أنه في كل مرة لم يصلوا إلى حلول.

كما كشفت التحريات أن المتهمون قاموا بالنصب على العديد من الأشخاص بلغ ما تم حصره 26 شخصا، وبلغ إجمالي الدين من 30 مليونا إلى 40 مليونا وأنهم قاموا بالتصالح في بعض منها بالتراضي وتعذروا في سداد الآخرين لقيام المتهمين بصرف تلك المبالغ في بناء منازل فخمة وشراء سيارات فارهة وقيام الأخير بتقديم هدايا تقدر بملايين لزوجته الثانية.

وقدم المتضررون إيصالات أمانة وشيكات بنكية مطابقة لتوقيع الأخير والمرفوضة من البنوك لكونها شيكات دون رصيد بقيمة تلك المبالغ.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين صاحب المصنع ووالده بينما يتم ملاحقة الشقيقة وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على تلك الأموال وعدم سدادهم الأرباح المتفق عليها أو استرجاع للضحايا رأس المال لتعثر تجارتهم وتحرر محضر بالواقعة وجارى ضبط باقي المتهمين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5287 إداري مركز القناطر الخيرية لسنة 2020م وتولت النيابة ومباحث الأموال العامة التحقيقات.