"الري" ترفع حالة الاستنفار في إجازات عيد الفطر

أمر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، برفع حالة الاستنفار خلال إجازات عيد الفطر المبارك وعمل نوبتجيات لمتابعة المستجدات على مدار الساعة والمرور على الترع والمصارف ومراقبة مناسيب المياه وحالة الجسور تحسبًا لأي زحام بشبكة الترع والمصارف.

وطالب عبد العاطي خلال اجتماع عقده مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمداومة المرور على جميع النقاط الساخنة والحرجة وبالأخص التغطيات والسحارات وأماكن الاختناقات، خلال عيد الفطر المبارك للتأكد من جاهزيتها بالإضافة إلى متابعة المجاري المائية للتأكد من نظافة جميع النطاقات وأحواض محطات الرفع، إلى جانب التأكد من جاهزية مراكز الطوارئ وغرف العمليات على المستوى المركزي وعلى مستوى الأقاليم التابعة للوزارة.

مراقبة مناسيب المياه وحالة الجسور لمنع الزحام.. وتقرير أسبوعي لمتابعة تنفيذ تأهيل الترع

وفي ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع، وجه عبد العاطي بإعداد تقرير أسبوعي بموقف متابعة التنفيذ على أن يتضمن تحديد الطول المستهدف والموقع بالمحافظة والنسب المئوية للتنفيذ، وإعداد تقرير أسبوعي بموقف متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لتأهيل الترع، لافتا إلى أهمية المتابعة المستمرة لكافة المجاري المائية ومجرى نهر النيل وفرعية ورصد أي تعديات.

وأمر بالتأكد من جاهزية وحدات الطوارئ ومعدات التشغيل الذاتي المملوكة للوزارة وتوزيعها بأماكن قريبة من النقاط الساخنة ومراكز الطوارئ الرئيسية، وتأمين مقرات الإدارات العامة والهندسات ومراكز الصيانة ومداومة المرور عليها خلال العيد.

وعلى خلفية الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، جرى التأكد من تطبيق جميع الإجراءات المحددة مسبقاً والمتعلقة بتخفيض أعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الإدارية أو بالمواقع واتباع سبل الأمن والسلامة.

وشدد على ضرورة استمرار غلق حدائق الري على مستوى الجمهورية خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن رصد أي تعديات قد تحدث على المجاري المائية ونهر النيل خلال تلك الفترة.