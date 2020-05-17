زيادة في أعداد الأسر التي لديها حاسب آلي عام 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الأحد الموافق 17/ 5/ 2020 بيانـا صحفيـا بمناسبة اليوم العالمي لمجتمع المعلومات الذى يحتفل به يوم 17 مايو من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويوافق يوم تأسيس الإتحاد الدولـي للاتصالات(ITU) وتوقيـع الاتفاقيـة الدوليـة الأولـى للبــرق في عــام 1865 مـن أجـل التركيــز علـى أهميـة تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات وزيـادة الوعـي بالإمكانيات التي يمكـن أن يوفرها إستخدام تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات (ICT) لسد الفجـوة الرقميـة بين المجتمعـات المختلفة ويجرى الاحتفـال هذا العام تحت شعار " مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقدم مجتمع المعلومات وتقديم برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" ويقوم كلا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهود كبيرة من أجل قياس مجتمع المعلومات فى مصر طبقا للمعايير الدولية التى أقرتها المنظمات الدولية المعنية بمجتمع المعلومات