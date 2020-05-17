توريد 127 ألف طن قمح لصوامع وشون القليوبية

أعلن عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الشون والصوامع استقبلت حتى اليوم 127 ألف طن قمح منذ انطلاق موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

وقال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة أنه تم حصاد ٤٤ ألفا و١٩٠ فدان حتى أمس من إجمالي ٥٠ ألفا على مستوى المحافظة وتم دراس 42280 فدان، وأوضح مجدي عامر وكيل مديرية التموين أنه تم غلق صومعة الهدى ذات السعة التخزينية ٦ آلاف طن وكذا صوامع مسطرد ذات السعة التخزينية ٢٠ ألف طن، لاستيفائهما السعة التخزينية لكل منهما.

وقال المحافظ عبدالحميد الهجان، إنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف ثمنها للمزارعين خلال 48 ساعة، وتم اتخاذ كافة الاحتياطات لاستقبال محصول القمح، وتم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولا بأول على مدار اليوم.