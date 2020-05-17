"الكهرباء" توقع عقدا لتوسيع محطة محولات الكوم الأحمر

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الاتحاد المكون من شركتي Shandong Taikai & Giza Systems، لتنفيذ مشروع توسيع محطة محولات الكوم الأحمر جهد 66/11 ك.ف التابعة لمنطقة كهرباء مصر الوسطى.

أوضحت مشالي أن العقد يتضمن توسيع محطة محولات الكوم الأحمر جهد 66/11 ك.ف بمهمات جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS)، مضيفة أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ 148 مليون جنيه، ويجرى التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وبمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهرا من تاريخ استلام Notive of Award.

تأتي مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.