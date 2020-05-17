سقوط عاطلين وسيدتين بـ5 آلاف قرص مخدر قبل ترويجهم في العيد بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في إحباط ترويج صفقة أقراص مخدرة قبل عيد الفطر، في شبرا الخيمة حيث تم القبض على عاطلين وسيدتين بحوزتهم 5 آلاف قرص ترامادول وبندقية آلية وطبنجة وكمية من الطلقات ومبلغ مالي وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي تفيد قيام تشكيل عصابي بعقد صفقة ترويج ترامادول في شبرا الخيمة قبل العيد وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذون من مسكن أحدهم وكرا لعقد الصفقات.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا والنقيب محمد حسام معاون المباحث من القبض على المتهمين وهم "ا.ا.ف" 22 سنة و"س.م.س" 25 سنة و"م.ت.م" 16 سنة ربة منزل و"ز.ح.م" ربة منزل وذلك بمسكن الأول وبحوزتهم سلاح ناري بندقية آلية بخزينتها 20 طلقة وطبنجة حلوان عيار 9 وعدد 5 طلقات و 5000 قرص من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالي 4 آلاف جنيه.

كما ألقت مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة القبض على 3 عصابات للاتجار في الحشيش والاستروكس حيث تم ضبط التشكيل الأول في عزبة رستم ويضم كل من "ع.م.ع" 20 سنة و"ا.ح.ا " عاطلان وبحوزتهما 250 جرام استروكس ومبلغ مالي 1300 جنيه.

والتشكيل الثاني يضم كل من "ا.خ.ع" 19 سنة و"م.ر.م" 18 سنة وبحوزتهم 200 جرام حشيش ومبلغ مالي والتشكيل الثالث في بهتيم ويضم كل من "م.ح.س" 35 سنة سبق اتهامه في 6 قضايا و"ج.س.ص" 23 سنة وبحوزتهما 150 جرام حشيش و2 سلاح أبيض "مطواه" وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.