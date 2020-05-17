توزيع 8 آلاف كرتونة غذائية و5 أطنان لحوم على الأكثر احتياجا ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مراسم تسليم المساعدات العينية التي يقدمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان، حيث تشمل هذه المساعدات 8 آلاف كرتونة مواد غذائية وأكثر من 5 أطنان لحوم، وبوابة تعقيم للديوان العام، وسيتم توزيع المساعدات من خلال مديرية التضامن ببني سويف على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا تزامنا مع شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن القافلة التي أطلقها صندوق تحيا مصر(نتشارك هنعدى الأزمة) بالتعاون مع جمعية الأورمان لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأعرب محافظ بني سويف، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء المحافظة عن شكره وتقديره لمساهمات صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان، في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالسبع مراكز، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود سواء التفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات وفي كل المواقف.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي. وأشار محافظ بني سويف إلى آلية التوزيع التي تنفذها مديرية التضامن بالتعاون مع مسئولي تحيا مصر والأرومان، حيث إنه تم عمل أبحاث اجتماعية ميدانية عن طريق وحدات الشئون بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بكل قرية ومدينة، مشيرا إلى أن الآلية الدقيقة التي يتم من خلالها التوزيع التي يشرف عليها الصندوق سبب من أسباب تزايد مساهمات أبناء الشعب المصري في الصندوق التي تأتي في إطار الثقة الكبيرة من المصريين لجهود الصندوق وإيصال الدعم لمستحقيه.

وأوضحت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن، أنه تم تمت مراجعة قواعد بيانات المستحقين بكل مركز بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان وسيتم توزيع المواد الغذائية تحت إشراف من مسؤولي التضامن والوحدات المحلية لضمان وصولها لمستحقيها.