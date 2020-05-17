عاجل.. وفاة أول سائق بالخط الثاني للمترو بفيروس كورونا

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن وفاة محمد فوزي سائق بالخط الثاني للمترو "شبرا الخيمة - المنيب"، عصر الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن أعراض الفيروس ظهرت عليه في أثناء قيادته أحد القطارات، وأجرت له التحاليل اللازمة، التي أظهرت إيجابية العينة ليفارق الحياة في الحال.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أن الشركة ستجري مسحا شاملا لجميع السائقين المخالطين للحالة، لعدم انتشار فيروس كورونا بين العاملين، مشيرا إلى أن أعمال التعقيم والتطهير بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر تحدث بصورة دورية، وأن أعمال التعقيم تحدث كل ساعتين، إضافة إلى تعقيم القطارات قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب.

وأضاف أن هناك إصابات بين السائقين نتيجة مخالطة الحالات الإيجابية، مشيرا إلى أن الجميع يعمل لخدمة المواطن، وسيجرى تنفيذ عمليات تطهير واسعة بمحطات وقطارات المترو، خلال الساعات القليلة المقبلة.