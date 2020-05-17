البورصة الأردنية تغلق على انخفاض بنسبة 0.69%

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.69%، عند مستوى 1594.48 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 1.5 مليون دينار أردني، وسط تداول 1.2 مليون سهم، نفذت من خلال 590 صفقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس".

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت أمس السبت، أنه لم تُسجّل أيّ إصابة بكورونا المستجدّ داخل المملكة، اليوم السبت، في حين سُجلت 11 إصابة قادمة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 607.

وأوضحت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن الحالات الـ 11 القادمة من الخارج هي حالة لمواطن أردني من بين العائدين من الخارج قادم من مدينة دبيّ، و10 حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 5 أردنيين، و5 من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.