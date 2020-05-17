بجائزة مليون جنيه.. تعرف على مسابقة "المدونة الماسية" لطلاب الجامعات

يقدم المشروع الوطني للقراءة مسابقة "المدونة الماسية" بجائزة مالية مليون جنيه، وهي منافسة بين طلبة جامعات جمهورية مصر العربية وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ جرى تخصيص جوائز بقيمة 5 ملايين جنيه مصري لجموع الفائزين.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية طريقة التسجيل في المسابقة، معايير الكتاب المقروء، فئات المشاركين، مراحل التصفيات، قيمة الجوائز والتكريم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة التسجيل والبيانات المطلوبة للاشتراك بالمسابقة

ـ يمكنك الاشتراك في المسابقة من خلال الضغط هنا.

ـ كتابة اسم المتسابق، تحديد الجنس، تاريخ الميلاد، والجنسية.

ـ تسجيل رقم الهاتف الخاص بالمتسابق، والتخصص.

ـ تحديد الدولة، واختيار الوزارة التابع لها.

ـ اختيار المديرية، الجامعة التابع لها، والكلية.

ـ إدخال الرقم القومي، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.

معايير المسابقة الخاصة بالكتاب المقروء

ـ قراءة 30 كتابا باللغة العربية.

ـ يمكن القراءة في أي من مجالات المعرفة الملائمة لمستوى الطالب الجامعي.

ـ لا تقل المجالات المعرفية للكتب المقروءة عن 5 مجالات.

مراحل التصفيات

ـ المرحلة الأولى على مستوى الكلية يتم فيها ترشيح نسبة 10% من عدد الطلاب المشاركين في كل كلية.

ـ المرحلة الثانية على مستوى الجامعة يتم عبرها ترشيح العشرة الأوائل من كل جامعة مشاركة تابعة لوزارة التعليم العالي، ويتم اختيار الثلاثة الأوائل منهم.

ـ ترشيح العشرين الأوائل على مستوى جامعة الأزهر (للمشاركة في التصفيات النهائية).

ـ المرحلة الثالثة على مستوى الجامعات، الوزارة والأزهر، وفيها يتم اختيار العشرة الأوائل على مستوى الجامعات كلها، ثم يرتبون من الأول إلى العاشرعلى مستوى الجمهورية.

ـ تتم جميع التصفيات وفق جدول زمني ومعايير محددة تسمى مصفوفات التقدير، تنشر ويتم التدريب عليها قبل التصفيات بوقت كافٍ.

قيمة الجوائز

ـ يحصل الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، على 1000000 جنيه، لقب القارئ الماسي، كأس المدونة الماسية، ميدالية المدونة الماسية، رحلات ثقافية مغطاة إعلاميا للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا مثل المكتبة الوطنية في سنغافورة أو اليابان.

ـ يحصل الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، على نصف مليون جنيه، شهادة تقدير، ميدالية المدونة الماسية، رحلات ثقافية مغطاة إعلاميا للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا مثل المكتبة الوطنية في سنغافورة أو اليابان.

ـ يحصل الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، على ربع مليون جنيه، شهادة تقدير، ميدالية المدونة الماسية، رحلات ثقافية مغطاة إعلاميا للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا مثل المكتبة الوطنية في سنغافورة أو اليابان.

ـ يحصل الفائزون بالمراكز من الرابع حتى العاشر على مستوى الجمهورية، على 100 ألف جنيه، شهادة تقدير، ميدالية المدونة الماسية، رحلات ثقافية مغطاة إعلاميا للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا مثل المكتبة الوطنية في سنغافورة أو اليابان.

ويهدف المشروع الذي يبدأ من فبراير الماضي، وتتم التصفيات الخاصة به في يوليو المقبل، بمشاركة المعاهد الأزهرية والجامعات؛ إلى تشجيع القراءة لدى جميع الفئات، وجعلها ممارسة يومية لدى الطلاب والمعلمين، تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها، كما تهدف إلى تحفيز المؤسسات التربوية والمجتمعية والإعلامية لجعل الاهتمام بالقراءة جزءا من أولوياتها وصولًا إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.