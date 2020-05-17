27 ألف طالب يؤدون آخر الامتحانات للصف الثاني الثانوي بالبحيرة

تختتم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، اليوم الأحد، حيث يؤدي الطلاب آخر أيام الامتحانات والتي انطلقت في ماراثون استمر لأداء الامتحانات خلال ثمانية أيام في الفترة من الخميس 30 أبريل وحتى اليوم، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان إلكترونياً في مادة الكيمياء للشعبة العلمي لمدة ساعتين ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبي لمدة ساعتين خلال الفترة من الثانية عشر ظهراً وحتى الثالثة عصراً.

وانعقدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية خلال أيام الامتحانات، مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسؤولي التطوير والمعنيين للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ وتوجيه الطلاب حيث قام الطلاب بأداء الاختيار الإلكتروني من المنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به.

وأشار الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب قاموا بأداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

يذكر أن الاختبار الإلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة البحيرة لـ 27908 طالبا وطالبة منهم 25350 انتظام و2558 خدمات.