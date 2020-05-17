وزير التعليم: لن يسمح بدخول أي طالب لجنة امتحان الثانوية بعد الساعة 9

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه لن يسمح للطالب الذي يأتي متأخرًا عن الساعة 9، في امتحانات الثانوية العامة، وسيعتبر غائبًا، مفسرًا ذلك بأنه يجب وجود وقت كافٍ للكشف على المحمول والتأمين الصحي، قبل دخول المبنى.

وأضاف وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفي، أنَّ أي طالب لم يؤدِ الامتحان لظرف قهري مثل حجر صحي أو إصابة يدخل الدور الثاني ويعتبر امتحان دور أول، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول امتحان دور ثاني يحدد موعده لاحقًا.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.