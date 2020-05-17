صور.. حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاحد، حملات إزالة التعديات على الرااضى الزراعية، مؤكدا على التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للقضاء العسكري، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.

وتابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية والتعدي الجَأرّ علي الرُقعة الزراعية بمركز دسوق، حيث تم إزالة حالتي تعدي علي الارض الزراعية علي مساحة 110 متر لكلاً منهما تابعة لجمعية المراغة، إصلاح زراعي، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية من الزراعة والقسم الهندسى بالوحدة المحلية.

كما أكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على إزالة ومصادرة شدة خشبية قبل الشروع في وضعها على السطح تمهيدًا للصبة بقرية الإتحاد التابعة للوحدة المحلية بدقميرة، وتم ضبط مواد ومهمات البناء والأخشاب المستخدمة والتحفظ عليها، وكذا إزالة التعديات لمخالفات البناء بقرية روينه، التابعة للوحدة القروية بمحلة موسى، بالتنسيق الكامل مع رجال الشرطة والأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أوضح علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، انه تابع أعمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة ٤ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية في عزبة القصبي، وتم رد الشئ لأصله، وتسليم الموقع لجهة الولاية خالية من أي تعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

فيما قام نصر عبدالهادي، رئيس مدينة برج البرلس، بمتابعة استمرار التصدى لمخالفات البناء والبناء العشوائي وبدون ترخيص، حيث تم إزالة ثلاث حالات بناء أدوار عالية مخالفة للبناء وبدون ترخيص، وتمت الإزالة كاملة ورد الشئ لأصله، وتسليم الموقع لجهة الولاية.

وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، التصدي والإزالة لخمس حالات تعدي علي الأرض الزراعية منها " ٣ حالات بنطاق الوحدة المحلية لقرية المجد ٥٥، حالتين بنطاق الوحدة المحلية لقرية الرصيف، حالة بنطاق الوحدة المحلية لقرية ابومصطفي"، وتم تنفيذ الازالات على أكمل وجه، ورد الشئ لأصله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تراس استفتاح ابو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية بنى بكار، حيث تم إزالة 8 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية إزالة كلية، ورد الشئ لأصله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، والقسم الهندسي، ووحدة المتغيرات المكانية.