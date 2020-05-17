"كرهت عيشته.. ولقيت حب عمري".. ربة منزل تعترف بأسباب قتل زوجها

"أنا كرهت العيشة معاه ولقيت حب عمري.. علشان كدة قتلت جوزي" بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل بتفاصيل قتل زوجها في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأضافت المتهمة: "اتفقت مع صديقي على التخلص من زوجي والزواج في شقته، فاحضرت منوم ووضعته في الشاي بعد الفطار ثم تخلصت منه في السيارة"، فيما قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم الثاني بتفاصيل الجريمة وقرر أنه خنق الضحية ثم ذبحه وقاد السيارة وتركها في المنطقة الصحراوية .

تلقى قسم شرطة بدر، منذ عدة أيام بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مواطن داخل سيارته.

على الفور تم الانتقال وتبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من عمره يجلس في المقعد الخلفي مذبوحا.

من خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن زوجته "ن.ع " استعانت بعشيقها التي تعرفت عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واتفقا على التخلص من الزوج لإتمام زواجهما، وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة واحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق .