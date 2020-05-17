 قرارات بتكليف أمناء كليات جدد بجامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارات بتكليف خالد مصطفى أحمد عبد الرحمن أخصائي حاسب آلي بالمستوي الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الالكترونية للقيام بمهام أمين كلية الهندسة بشبرا

كما كلف محمد إبراهيم السيد غنيمة أخصائي شؤون مالية بالمستوي الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للقيام بمهام أمين كلية الزراعة

كما شملت القرارات تكليف السيد المغاروي محمد عرفه أخصائي معامل بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف العلوم للقيام بمهام أمين كلية التربية.