توزيع 38 ألف كرتونة مواد غذائية في قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، توزيع 38 ألف كرتونة مواد غذائية من صندوق "تحيا مصر" ضمن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"، التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ومحمود رشدي منسق صندوق تحيا مصر بقنا، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم استلام 38 ألف كرتونة مواد غذائية و7 أطنان دواجن و10 أطنان بطاطس من صندوق تحيا مصر وتوزيعها على (جمعية مصر الخير ـ جمعية صناع الخير ـ جمعية صناع الحياة ـ جمعية البر والتقوى ـ مؤسسة بنك الحياة الكريمة) والتي ستتولى توزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا بـ 12 قرية من القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ قنا بالدور الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر"، خلال الفترة الراهنة في دعم ومشاركة جهود الأجهزة التنفيذية في توفير سبل الحياة الكريمة للأسر الفقيرة والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، مقدما شكره لمسؤولي صندوق تحيا مصر وكافة المؤسسات الأهلية المشاركة في المبادرة.