رئيس جامعة بنى سويف يستقبل الفوج الأخير للعائدين من الخارج بالمدينة الجامعية للبنين

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الفوج الأخير من المصريين العائدين من الخارج إلى المدينة الجامعية للبنين بشرق النيل لمدة 14 يوما كحجر صحي قبل عودتهم إلى منازلهم وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وحرص الدكتور منصور على استقبال العائدين بتسليمهم هدايا الترحيب وتهنئتهم بسلامة الوصول إلى أرض الوطن متابعاً كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم وتوقيع الكشف الحراري عليهم وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم.

وتابع رئيس جامعة بنى سويف تسكين العائدين بالغرف التي تم تعقيمها وتجهيزها بكافة وسائل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية، وتوفير كافة سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم، موجهًا فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتوفير جميع احتياجاتهم.

وأطمأن الدكتور منصور من الأفواج السابقة على مدى توافر احتياجاتهم وجودة وسرعة تقديم الخدمات، حيث وجه المقيمين الشكر والتقدير واشادوا بمجهودات الجامعة.