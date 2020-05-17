البنك الدولي: مصر في صدارة الدول المستخدمة ابتكارات التدريس خلال كورونا

أكد البنك الدولى، أن مصر من البلدان التى تأتى فى الصدارة، فيما يتعلق بالابتكارات فى التدريس خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تستخدم أساليب متعددة الوسائط وتعمل على بناء شراكات مبتكرة على الفور لتقديم خدمات التعلم.

وقال البنك الدولى فى تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "تعتبر بلدان مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب من بين البلدان التي تأتي في الصدارة الابتكارات في التدريس خلال جائحة فيروس كورونا، حيث تستخدم أساليب متعددة الوسائط وتعمل على بناء شراكات مبتكرة على الفور لتقديم خدمات التعلم في بيئة جديدة.