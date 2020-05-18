في الذكرى الـ35 لتأسيسها.. 16 معلومة عن "الإسماعيلية للفنون الشعبية"

فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، من أقدم الفرق التى تتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة وتأسست عام 1985 على يد الفنان الراحل محمد خليل نجم فرقة رضا فى عصرها الذهبي، وفى عهد الدكتورعبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية فى ذلك الوقت.

تنشر "الوطن" 16 معلومات مهمة عن فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بمناسبة مرور 35 عاما على التأسيس..

1- تأسست بثقافة الإسماعيلية فى عهد الدكتورعبدالمنعم عمارة المحافظ الأسبق فى ذلك الوقت، والفنان محمد خليل وكيل وزارة الثقافة وقتها أيضا وأول مدرب.

2- فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، تتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن الفرق الهامة على مستوى الجمهورية.

3- أول عروض للفرقة مع أول مهرجان للفنون الشعبية عام 1985 ، وضمت الفرقة العديد من الفنانين والفنانات.

4- تضم الفريق 40 راقصا وراقصة بالإضافة إلى فرقة موسيقية مستقلة، ولها مدرسة تدريب خاصة تابعة للفرقة

5- شاركت الفرقة فى معظم المهرجانات الدولية والعالمية وحصلت على أكثر من جائزة ودرع لمهرجانات عالمية

6- الدول التى شاركت فيها اليونان وسراييفوا والصين وجنوب أفريقيا وتونس والإمارات.

7- مثلت الفرقة مصر فى العديد من المهرجانات العالمية، بدعوات رسمية من العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة وبرعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة.

8- إحدى فرق إقليم القناة وسيناء الثقافى، وفرع ثقافة الإسماعيلية، وخلال السنوات الماضية من عمر الفرقة، وحتى الآن.

9- شاركت فى العديد من المهرجانات والمناسبات المحلية داخل مصر ومنها الأقصر وأسوان وجنوب سيناء وغيرها من الاحتفالات.

10- تتميز الفرقة عن باقي الفرق المصرية بتأسيس مدرسة للتدريب، تخرج منها العشرات من الفنانين والفنانات.

11- تملك الفرقة فريق للأطفال حتى 16 عاما وهى التى يتم من خلالها تزويد الفرقة بالراقصين والراقصات.

12- يعتمد برنامج الفرقة على أداء العروض الفنية الفولكلورية لمنطقة القناة بشكل عام.

13- أهم الاستعراضات التى قدمتها الفرقة استعراضات الصيادين والحصاد، الفراولة الفلاحى الملاعق البدوى الصعيدى.

14- تعاقب على تدريب الفرقة أكثر من مدرب محترف كان آخرهم الفنانة فريدة فهمى نجمة فرقة رضا.

15- يضع الألحان والموسيقى للفرقة حاليا الفنان ماهر كمال منذ منتصف التسعينات وحتى الآن أي ما يقرب من 25 عاما.

16- يدرب الفرقة الآن واحد من أبنائها وهو الفنان عمرو عجمي بدأ بالفرقة حتى وصل إلى منصب المدرب الفني.