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الجندي: مفيش حاجة اسمها صديق العائلة.. ومينفعش مفاتيح بيتك تبقى مع حد

كتب:

نرمين عفيفي
06:28 م | الأحد 17 مايو 2020
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

حذر الشيخ خالد الجندي من عدم وضع حدود للأصدقاء المقربين، مؤكدًا: "فيه حدود للتصرف في ملكية الغير.. والناس اللي قاتلها العشم يآخدوا بالهم من الكلام ده".

وأضاف "الجندي" خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "DMC"، "مفيش حاجة اسمها صديق العائلة يدخل ويخرج زي ماهو عاوز.. المفروض ليه حدوده، ومفيش حاجة اسمها مفاتيح بيتك في إيد صاحبتك.. البيوت ليها حرمة".

فيما لفت الشيخ رمضان عبدالمعز، إلى أن الأبناء في المنزل ينبغي عدم دخولهم لغرفة الأب والأم إلا باستئذان، وهي من ضمن الحدود الواجب أن يتعلموها.