"مع بعض هنقدر".. مبادرة لتزيين وتنظيف شوارع المنيا خلال ساعات الحظر

دهان أعمدة الإنارة والبلدورات، تنظيف الشوارع، تهذيب وتقليم الأشجار، وضع ملصقات عن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، إضافة لمسات جمالية بالشوارع والميادين، تلك هي أهداف مبادرة "مع بعض هنقدر"، التي أطلقتها محافظة المنيا، وتستهدف رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة النظافة والعمل على تجميل الميادين والشوارع والأماكن العامة بجميع مراكز المحافظة، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المبادرة ستعمل خلال ساعات حظر تنقل المواطنين لمنع التكدس، بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي خصصت 14 معدة لأعمال التعقيم والتطهير بمدينة المنيا، شملت 6 سيارات 4 أمتار وسيارة 8 أمتار كلور و4 سيارات 2 كابينة وسيارة التوعية و2 ماكينة رش، وكذا تشارك مديرية الشباب والرياضة والوحدة المحلية لمركز ومدينة والمنيا.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الهدف من المبادرة، رفع مستوى الوعى بأهمية النظافة، وإضافة لمسات جمالية لبث الروح الإيجابية لدى المواطنين وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في التعامل اليومي وفى الشوارع والأماكن العامة، لافتا أنه تم إطلاق المبادرة من شوارع مدينة المنيا، ثم تعمم على باقي المراكز والمدن تباعا، وتشمل المبادرة.

وتابع الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، أعمال المبادرة في شوارع مدينة المنيا، وأعمال الرش والتعقيم والنظافة ودهان البلدورات بمنطقة حي جنوب، وميدان البوستة، ومنطقة الحبشى، وشارع الجزارين، وشارع سيدي حبيب، وميدان بالأس، وميدان المحطة، ومحطة السكة الحديد، وأكد أهمية النظافة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدأ بعمال النظافة في القيام بدورهم حيث إنهم عامل أساسي في الحفاظ على منظومة البيئة بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الأزمة.