يمنع تجمهر الطلاب أو تواجد أولياء الأمور.. إرشادات امتحانات الثانوية

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إرشادات عامة لامتحانات طلاب الثانوية العامة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونصت الإرشادات، على أنه جرى تغيير موعد بدء الامتحان لتبدأ في الساعة العاشرة صباحا للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

ويسمح بدخول المدرسة من الساعة 8 صباحا ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، كما أن الطالب الذي يتأخر عن الساعة 9 لا يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبًا.

كما يجب التأكد من اتباع الإرشادات الصحية مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات الآمنة، كما يمنع تواجد أولياء الأمور مع الطلاب في المدارس أو حولها أو التجمهر قبل أو بعد الامتحانات، ويمنع تجمهر الطلاب داخل المدرسة أو خارج أسوارها قبل أو بعد الامتحانات.

خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور وزراء الأوقاف، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة لشؤون الإعلام، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل موعد بدء امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين لتبدأ في 21 يونيو المقبل، بدلا من الموعد المعلن مسبقا والذي كان مقررا 7 يونيو؛ وذلك لأكثر من سبب أهمها هو سلامة الطلاب، مُوضحا أنه يتم العمل على إحكام إجراءات التأمين والتطهير قبل بدء الامتحانات.

كما لفت الوزير إلى أن السبب الثاني لتأجيل الامتحانات هو أن الحياة ستعود لطبيعتها خلال منتصف شهر يونيو، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء، مُضيفا أنه سيتم الإعلان عن الجداول النهائية للامتحانات خلال 48 ساعة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة يوجد بها 653 ألف طالب، و168 ألف مشرف وإداري ونحو 56 ألفا من اللجان الفرعية، مُنوها إلى أن الثانوية العامة منظومة كبيرة قائلاً: "نهتم جدا بمستلزمات التعقيم، وتأمين اللجان وتأمين الطلاب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم شراء كواشف حرارية وكمامات ومطهرات لتعقيم وتطهير كامل المدارس.

وأشار الوزير إلى أن خطة التأمين تتكون من أكثر من جزء، أهمها هو العمل على تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية لما لا يزيد عن 14 طالبا لضمان ترك المسافات البينية بينهم، حيث تم فتح عدد كبير من المقرات وبالتالي تضاعف عدد اللجان.

كما أوضح الدكتور طارق شوقي أنه تم تعديل جدول الامتحانات بترحيل موعد الامتحان إلى الساعة 10 صباحاً، مُشدداً على ضرورة الحضور المُبكر للطلاب نظراً لوجود إجراءات استعداد قبل دخولهم للجنة.