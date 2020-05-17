حوار نادر لـ"الزعيم" منذ 27 عاما: حوادث المجتمع تؤثر في أعمالي

احتفالًا بالذكرى الـ80 لميلاد الفنان الكبير عادل إمام أذاعت قناة "mbc مصر" حوارا نادرا للكاتب الصحفي والإعلامي مفيد فوزي مع الزعيم عادل إمام على هامش تصوير فيلم "المنسي" عام 1993.

وأكد إمام أنه يعتبر أن الزمن هو المنافس لأي موهبة وحكى قصة طريفة عن موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب في عيد ميلاده: "بيسألوا عبدالوهاب إيه شعورك في عيد ميلادك قالهم شعور زي الزفت وسنة عدت من عمر الواحد".

وقال إمام الذي أجرى حوار مع فوزي قبل 10 سنوات إن أشياء كثيرة أضيفت لشخصيته بخلاف الخبرة والتجربة وكيفية اختيار الأدوار، مشددًا على أن الحوادث التي تقع في البلد وفي المجتمع المصري وتؤثر عليه وعلى نوعية الأخبار التي يختارها.

وتحدث إمام عن أبنائه: "أولادي كبروا وبقوا أصدقائي وكلهم أصدقائي وأصحابي".